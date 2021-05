Stiri pe aceeasi tema

- “Investitiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au totalizat 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fata de volumul tranzactionat in aceeasi perioada a anului trecut”, potrivit raportului trimestrial al CBRE. Cladirile de birouri din Bucuresti si spatiile industriale din…

- Investițiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au totalizat 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fața de volumul tranzacționat in aceeași perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara. Cladirile de birouri din…

- Potrivit ultimului raport de piața al companiei, proprietațile Immofinanz din Romania au o valoare contabila de 749,2 milioane euro și reprezinta 15% din portofoliul total al grupului imobiliar. Immofinanz are venituri totale din chirii, pe piața romaneasca de 50,3 milioane euro la finalul anului 2020…

- Austriecii de la Immofinanz au vandut 4 cladiri de birouri din Varșovia catre maghiarii de la Indotek, care in 2019 au cumparat mall-ul Promenada Targu-Mureș, de la AEW, cu circa 43 de milioane de euro. Cladirile de birouri vandute de Immofinanz au un spațiu total de inchiriere de aproximativ 45.300…

- “JTI va investi 60 de milioane de euro pentru modernizarea capacitatilor de productie ale fabricii din Romania. Ca urmare a programului de investitii derulat in urmatorii trei ani, vor creste volumele de tigarete fabricate in tara noastra, iar fabrica de pe platforma Pipera va avea un rol foarte important…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a finalizat transferul de proprietate asupra cladirii Bucharest Financial Plaza, fostul sediu al companiei din Calea Victoriei, catre Immofinanz, pentru aproximativ 36 de milioane de euro, au anuntat marti companiile. "Bucharest Financial Plaza joaca un rol important in…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- „Anul pandemiei” a fost unul dintre varfurile ciclului economic actual in ceea ce privește investițiile in active imobiliare comerciale, cu o creștere de 37% fața de 2019, pana la aproape 900 de milioane de euro. In 2021, piața ar putea inregistra o scadere, pentru ca unii cumparatori ar putea amana…