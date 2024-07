Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Frantei a invins luni, la Dusseldorf, scor 1-0, echipa nationala a Belgiei, singura echipa care a invins Romania la Euro. Franta s-a calificat in sferturile Euro 2024 cu un autogol al lui Vertonghen, informeaza News.ro.

- 40 de pompieri romani au sosit in sudul Franței, gata sa lupte cu flacarile. Ei fac parte din modulul național specializat de stins incendii de padure, trimis in Franța ca urmare a unui program.

- Federația belgiana a gazduit pe pagina sa oficiala un videoclip realizat de umoristul Pablo Andres impreuna cu mijlocașul Amadou Onana. Belgienii au de luat o revanșa in fața Franței, dupa ce au fost eliminați de reprezentativa Cocoșului Galic in semifinalele Mondialului din 2018. +1 FOTO Replica lui…

- Virgil van Dijk (32 de ani), capitanul Olandei și al lui Liverpool, s-a declarat mulțumit de jocul și de rezultatul obținut de conaționalii sai in meciul cu Franța (0-0), contand pentru etapa a doua din Grupa D de la EURO 2024. Stoperul a subliniat insa ca reușita lui Xavi Simons (21 de ani) din minutul…

- Bezelele sunt un desert consumat in lumea intreaga și au o istorie indelungata. Astazi se gasesc in diferite forme și arome și sunt consumate ca atare sau ca parte a unui desert mai elaborat. Descopera unele dintre cele mai delicioase rețete de bezele pe care sa le faci acasa.Despre bezeaBezeaua este…

- Un parapantist a avut parte de o experienta neobisnuita la inceputul lunii aprilie, cand a fost atacat in aer de un vultur auriu deasupra Dent du Villard, in Savoia, in sud-estul Frantei. Aceasta intalnire neobisnuita i-a lasat urme pilotului, care dovedesc agresivitatea pasarii de prada, relateaza…

- Kremlinul a transmis joi ca presedintele rus Vladimir Putin "ramane deschis dialogului", dar nu exista planuri pentru contacte cu omologul sau francez Emmanuel Macron, in urma conversatiei telefonice pe care au avut-o miercuri ministrii apararii francez si rus, discutie anuntata in comunicate separate…