- Fosta jucatoare franceza Amelie Mauresmo a afirmat, marti, pe Twitter, ca sezonul 2020 in tenisul profesionist nu se va putea relua din cauza pandemiei de coronavirus, transmite AFP. ''Cred ca vom trage cortina peste sezonul 2020 din tenis'', a scris fostul lider mondial, care il antreneaza…

- O adolescenta in varsta de 12 ani a decedat in Belgia din cauza COVID-19, un caz extrem de rar, au anuntat marti autoritatile medicale belgiene, care au prezentat bilantul zilnic al pandemiei, transmite digi24.ro.

- Concursul Eurovision de anul acesta a fost amanat pana in 2021 din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat organizatorii. Clujeanca ROXEN ar fi urmat sa reprezinte țara noastra la ediția din acest an (detalii AICI ). Acesta nu este singurul eveniment amplu anulat din cauza crizei provocate de noul…

- Industria textila din tara noastra este la pamant. Din cauza pandemiei de COVID-19, agentii economici din domeniu spun ca se confrunta cu un grav deficit bugetar. Acestia au semnat si o petitie catre conducerea tarii, in care cer suport.

- In conditiile in care competitiile fotbalistice din Romaniei au fost oprite, la toate nivelurile, in urma pandemiei de coronavirus, au pauza si fotbalistii de la FC Viitorul Constanta, ocupanta locului intai in turneul play out al Ligii 1. Astazi, pe pagina de Facebook a clubului a fost postat un mesaj…

- Toate slujbele pe care Papa Francisc le va tine de Pasti vor avea loc fara public, din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat Vaticanul duminica."Din cauza actualei urgente de sanatate internationale, toate sarbatorile liturgice din Saptamana Sfanta se vor desfasura fara prezenta fizica a credinciosilor",…

- Ianis Hagi (21 de ani) este imprumutat de Genk la Rangers pana la finalul lunii iunie. Presa din Scoția crede ca pandemia de coronavirus poate afecta viitorul fotbaliștilor. Campionatul din Scoția a fost oprit in acest week-end, chiar inaintea derby-ului dintre Celtic și Rangers. Oficialii ligii au…