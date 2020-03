Un laborator din Belgia a descoperit un anticorp care neutralizeaza noul coronavirus. Un tratament de acest gen i-ar proteja, in special, pe medicii implicați in lupta cu COVID-19, anunța Institutul Flamand de Cercetare in Biotehnologie.Anticorpii impiedica virușii sa infecteze celulele sanatoase și ofera o protecție imediata, deși efectul lor este de o durata mai scurta decat cel al unui vaccin. Belgienii pregatesc deja faza de testare a unui tratament cu acest anticorp, care poate fi produs pe scara larga. Mai mult, specialiștii de la Institutul Flamand de Cercetare in Biotehnologie au in lucru…