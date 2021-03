Stiri pe aceeasi tema

- ​Belgianul David Goffin a câștigat al cincilea sau titlul ATP, dupa ce l-a invins pe Roberto Bautista Agut (Spania, 13 ATP), în finala turneului de la Montpellier.Aflat pe locul 15 în ierarhia ATP, Goffin s-a impus în trei seturi: 5-7, 6-4, 6-2, dupa doua ore si 5 minute…

- Antrenorul echipei Atalanta, Gian Piero Gasperini, a considera ca arbitrul german Tobias Stieler a distrus meciul cu Real Madrid din Liga Campionilor, prin eliminarea mijlocasului Remo Freuler in minutul 18 al partidei de la Bergamo, potrivit news.ro. "Poate am fi pierdut oricum in fata lui…

- Jose Agostinho Becker, tatal portarilor Alisson (Liverpool) si Muriel (Fluminense), a fost gasit mort, miercuri, intr-un lac de acumulare de langa Lavras do Sul, la ceva mai mult de 300 de kilometri de Porto Alegre, in statul brazilian Rio Grande do Sul, informeaza lefigaro.fr.Barbatul de 54 de ani…

- DIICOT-Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 7 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate in mod ilegal, violarea sediului profesional, in forma continuata, violarea vieții private, acces…

- Radu Albot și-a incheiat parcursul la turneul de Mare Șlem, Australian Open. Tenismenul moldovean a pierdut cu 1-6, 7-5, 4-6, 4-6 partida cu norvegianul Casper Ruud din șaisprezecimile competiției de la Melbourne.

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut, 13 ATP, si-a prezentat scuze dupa ce a criticat protocoalele de siguranta impuse de autoritatile statului Victoria inainte de Australian Open (8-21 februarie) si a comparat carantina din hotel cu o inchisoare cu Wi-Fi, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut a criticat masurile de siguranta impuse de statul Victoria inaintea turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, comparand carantina de la hotel cu o inchisoare cu internet wireless gratuit, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''E ca si cum…

