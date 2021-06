Belgia/imigraţie: Guvernul federal, pus sub presiune de o grevă a foamei a peste 400 de străini fără documente Peste 400 de straini fara documente legale se afla de la finalul lunii mai intr-o greva a foamei la Bruxelles pentru a obtine un drept de sejur in Belgia, o miscare de protest care pune sub presiune guvernul belgian, informeaza AFP. Lucru rar, rectorii unui numar de sase universitati francofone din Belgia le-au solicitat autoritatilor sa ''foloseasca toate mijloacele legale aflate la dispozitia lor'' pentru a gasi solutii, ''cerandu-le imediat'' grevistilor foamei sa puna capat formei lor de protest. Miscarea de protest, intrata luni in a sasea saptamana, est stabilita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

