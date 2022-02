Belgia va trimite Ucrainei 2.000 de mitraliere şi 3.800 de tone de carburant Rusia a declarat razboi Ucrainei. Pana acum, 137 de ucraineni și 400 de ruși au murit. In sprijinul Ucrainei vine Belgia, care urmeaza sa ofere țarii un ajutor constand in armament si carburant, anunta sambata premierul belgian Alexander de Croo, potrivit AFP. „Bruxellesul urmeaza sa trimita in Ucraina 2.000 de mitraliere si 3.800 de tone de carbuant”, a scris pe Twitter premierul belgian. The post Belgia va trimite Ucrainei 2.000 de mitraliere si 3.800 de tone de carburant appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

