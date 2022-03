Belgia: Un român care ”ținea de șase” a adormit, în timp ce alți cinci amici jefuiau o bijuterie Tentativa de jaf demna de filmele de comedie! Sase romani au fost prinsi de politistii belgieni in urma unui jaf, dupa ce barbatul care trebuia sa "stea de sase" a adormit. Cinci dintre ei au incercat sa patrunda in bijuterie, moment in care a pornit alarma. Cel de-al saselea ar fi trebuit sa-si anunte colegii daca vin politistii insa a adormit. Cei 5 au reusit sa scape, insa cel care a adormit a fost arestat de politisti, potrivit antena3.ro. Ulterior, toti au fost indentificati, insa doar doi au fost adusi in fata anchetatorilor. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

