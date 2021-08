Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului "Victor Babes" din Bucuresti, dr. Simin Aysel Florescu (FOTO), spune ca valul 4 al pandemiei de COVID-19, in care predomina tulpina Delta, afecteaza multi tineri, care ajung la spital in stare grava, iar "stupefactia" medicilor este ca nu se vaccineaza: "De ce trebuie sa fim pusi…

- Milioane de persoane au fost supuse duminica unui test de depistare a COVID-19 in mai multe mari orase din China pentru a se incerca limitarea unei cresteri a numarului de cazuri de coronavirus fara precedent in ultimele luni, relateaza AFP. China a raportat duminica 75 de noi contaminari…

- Comisia Europeana a semnat un contract-cadru de achiziții publice comune cu compania Glaxo Smith Kline pentru furnizarea de sotrovimab, un tratament experimental cu anticorpi monoclonali impotriva COVID-19, dezvoltata in colaborare cu VIR Biotechnology.

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

- La exact un an de la descoperirea ca un medicament steroid ieftin a prevenit multe decese legate de Covid, cercetatorii spun ca au gasit un alt tratament care salveaza vieți. Este scump și consta intr-o puternica perfuzie intravenoasa cu anticorpi pentru neutralizarea virusului, iar rezultatele testelor…

- Cercetatorii susțin ca au descoperit un nou tratament care salveaza vietilor bolnavilor de COVID-19. Este vorba de o perfuzie intravenoasa cu anticorpi, dar care costa intre 1.000 și 2.000 de lire sterline. Tratamentul consta intr-o puternica perfuzie intravenoasa cu anticorpi pentru neutralizarea virusului,…

- AstraZeneca a anuntat marti ca un studiu clinic de faza tarzie nu a reusit sa ofere dovezi ca terapia sa cu anticorpi pentru Covid-19 protejeaza de boala oamenii care au intrat in contact cu o persoana infectata, acesta fiind un mic pas inapoi in eforturile sale de a gasi alternative la vaccinuri,…

- Manifestatia a inceput intr-un parc din Bruxelles si s-a indreptat spre piata unde se afla birourile UE, inclusiv sediul Comisiei Europene.Politia a interzis accesul in piata, desfasurand sarma ghimpata. In plus de asta, oamenii legii au format o linie de 40 de agenti in tinuta antirevolta, care i-au…