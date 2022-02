Stiri pe aceeasi tema

- Italia trimite inca patru avioane de lupta in Romania pentru a consolida flancul sud-estic al NATO, a anuntat sambata ministrul apararii Lorenzo Guerini. Premierul belgian Alexander De Croo, a anuntat de asemenea ca țara sa va desfasura 300 de militari in Romania ca parte a acelorasi eforturi.

- Președintele Joe Biden și secretarul american al Apararii Lloyd Austin au anunțat ca vor trimite 7000 de soldați americani suplimentari in Germania ca sa sprijine aliații NATO in contextul razboiului provocat de Rusia in Ucraina.

- Camera superioara a Parlamentului de la Moscova a aprobat cererea lui Vladimir Putin de a trimite militari ruși pentru a-i sprijini pe separatiștii din Donețk și Lugansk a caror independența a recunoscut-o luni, informeaza Hotnews . Ministrul adjunct al Apararii din Rusia, Nikolai Pankov, a citit cererea…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana. Ajutoarele provin din mai multe țari europene, intre care și Romania.

- Rusia a condamnat vehement decizia SUA de a trimite trupe suplimentare in Europa pentru a-și sprijini aliații din NATO, pe fondul ingrijorarii generale in privința unei invazii ordonate de Kremlin in Ucraina.

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a spus miercuri, la Antena 3, ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista de dinainte si nu este legata direct de situatia din regiune, respectiv nu este conditionata de o posibila…

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…