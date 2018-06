Reprezentativele Belgiei și Angliei au debutat cu dreptul la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia. Cele doua echipe europene s-au impus cu 3-0 respectiv 2-1 in duelurile pe care le-au susținut cu reprezentativele din Panama și Tunisia. Dupa o prima repriza in care goalkeeperul lui Dinamo, penedo a facut adevarate minuni n poarta panamezilor […] The post Belgia și Anglia, in grafic in Grupa G dupa prima etapa de la Mondial! appeared first on Cancan.ro .