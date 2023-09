Stiri pe aceeasi tema

- Belgia are, incepand de miercuri, 6 septembrie, ambasada in Republica Moldova. Misiunea diplomatica a fost inaugurata la Chisinau in prezenta sefei diplomatiei belgiene, Hadja Lahbib, si a omologului sau moldovean Nicu Popescu, informeaza MOLDPRES si Radio Chisinau, preluate de Agerpres.

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, l-a gazduit la MAEIE pe ambasadorul Regatului Arabiei Saudite in Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Abdulgani Mohammed Khayat. Astfel, in cadrul discuțiilor, oficialii au trecut in revista prioritațile actuale a cooperarii bilaterale…

- Europaralamentarul Eugen Tomac solicita Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE in procesul de integrare al Republicii Moldova.„Cați bani primește R. Moldova de la Uniunea Europeana? Am solicitat Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE…

- Drumul de acces cu o lungime de 650 de metri catre lacul Beleu din Slobozia Mare, raionul Cahul a fost inaugurat. Evenimentul a avut loc in cadrul festivalului BELEU BIO FEST, desfașurat duminica, 13 august 2023, scrie Jurnal.md. Reabilitarea drumului a fost posibila grație sprijinului financiar al…

- Iohannis si-a exprimat speranta ca in concluziile Summitului NATO de la Vilnius se vor regasi cateva remarci referitoare la aceasta chestiune."Republica Moldova este o preocupare importanta pentru mine si, asa cum am aflat astazi, pentru noi toti. Situatia din Moldova este critica. Consider ca este…

- Noul ministru de Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, va face o vizita de doua zile la Chișinau, la invitația omologului sau din Republica Moldova, Nicu Popescu, transmite Radiomoldova . Este prima vizita pe care șefa diplomației de la București o face de la preluarea mandatului. Cei doi oficiali…