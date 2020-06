Stiri pe aceeasi tema

- Pierrette Herzberger-Fofana, o eurodeputata germana de culoare, a anuntat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca a depus plangere impotriva Politiei din Belgia dupa ce ar fi fost brutalizata de agenti de politie, informeaza site-ul LeVif.be, anunța MEDIAFAX.Eurodeputata Pierrette Herzberger-Fofana,…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, o amenința pe fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, cu dosar penal. Birchall susține ca este harțuita de postaci platiți de Firea și spune ca primarul Capitalei poate fi cercetat penal.Citește și: ULTIMA ORA Doi tineri au MURIT pe loc, in urma…

- Comisia Europeana a confirmat miercuri decizia de a clasifica noul coronavirus drept o amenintare de nivel mediu pentru lucratori, decizie care le va permite angajatorilor sa aplice la locul de munca masuri de securitate mai putin stringente fata de situatia in care ar fi fost o amenintare de nivel…

- In timpul unei vizite facute in provincia Brabant, vicepremierul Belgiei a intampinat dificultați in momentul in care a fost nevoit sa-și puna masca, potrivit The Brussels Times. Imaginile au atras criticile opozanților politici, dar și o reacție neașteptata din partea autoarei celebrei serii Harry…

- Imaginile cu ministrul belgian al Justiției, Koen Geens incercand sa-și puna o masca de protecție au devenit virale pe internet. In timpul unei vizite facute in provincia Brabant, vicepremierul Belgiei a intampinat dificultați in momentul in care a fost nevoit sa-și puna masca, potrivit The Brussels…

- Persoanele in cauza vor incerca sa identifice cu cine ar fi intrat in contact toți cei care au fost infectați cu noul coronavirus. Urmatoarea faza va fi testarea celor care se afla in aceasta situație. Cei care sunt declarați sa poarte virusul vor trebui apoi sa se izoleze timp de doua saptamani. Acești…

- Mirela Nita-Sandu este profesoara de limba romana la Institutiile Europene si vice-presedintele asociatiei Europa-Nova din Bruxelles, unde se ocupa intens de promovarea limbii si a literaturii romane, fiind un sustinator activ al culturii si valorilor romanesti.Mirela Nita-Sandu s-a nascut…

- Ambasada Romaniei la Bruxelles aduce la cunostinta tuturor persoanelor care calatoresc din Belgia in Romania, ca incepand din 3 aprilie 2020, orele 00.00, Belgia este introdusa in zona roșie, iar toate persoanele care se vor deplasa din Belgia in Romania vor fi plasate in carantina instituționalizata…