Belgia se confruntă cu noi inundaţii după furtunile violente Furtuni violente au lovit Belgia sambata seara, provocand pagube in provincia Namur din sud, la zece zile dupa inundatiile care au facut 36 de morti in tara. Imagini ale strazilor transformate in torenti au circulat pe retele sociale, amintind de scenele traite cu zece zile mai devreme in provincia Liege. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

