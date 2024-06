Belgia – România se joacă ACUM! EURO 2024 Belgia – Romania de la 22:00, ora Romaniei, pe RheinEnergieStadion din Koln, echipa naționala disputa azi al doilea meci din grupa E la EURO 2024. Dupa un 3-0 istoric in fața Ucrainei, tricolorii intalnesc Belgia, intr-un duel crucial pentru calificarea in fazele superioare ale turneului! LIVE » Belgia – Romania 1-0 EURO 2024 A marcat: […] The post Belgia – Romania se joaca ACUM! EURO 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

