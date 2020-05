Stiri pe aceeasi tema

- Germania continua sa relaxeze masurile luate din cauza pandemiei de coronavirus. Toate magazinele se vor fi redeschise iar meciurile de fotbal din liga Bundesliga iși vor relua activitatea fara spectatori.

- Din Portugalia, in vest, și pana in Grecia, in est, guvernele au inceput ridicarea restricțiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Oamenii au din nou voie sa iasa din casa, iar magazinele incep sa primeasca iar clienți. In toate țarile s-a putut observa un mesaj comun, anume ca…

- Epidemiologii de la Institutul Pasteur din Franța atrag atenția ca daca restricțiile vor fi ridicate prea devreme, țara s-ar putea confrunta cu un al doilea val de infectari. Cum arata Lumea Azi ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internaționale.

- In Austria se vor redeschide restaurantele și bisericile, a anunțat cancelarul Sebastian Kurz. Masura va fi pusa in aplicare incepand cu data de 15 mai, au decis oficialii de la Viena. Austriecii au prezentat la inceputul lunii aprilie un plan ce viza ieșirea din izolare. Saptamana trecuta au fost redeschide…

- Daca se va inregistra o inrautatire a situatiei, masurile de relaxare vor fi revocate Presedintele Serbiei Aleksandar Vucic a anuntat sambata ca se va incepe relaxarea treptata a restrictiilor impuse ca urmare a epidemiei COVID-19, dupa acest sfarsit de saptamana in care este sarbatorit Pastele ortodox,…

- Austria a acționat devreme pentru limitarea raspandirii coronavirusului, inchizand școlile, barurile, teatrele, restaurantele, magazinele non-esențiale și alte locuri de intalnire in urma cu aproximativ patru saptamani, rugandu-și cetațenii sa ramana și sa lucreze de acasa, acolo unde este posibil.…

- Locuitorii din regiunea Golfului San Francisco pot consuma in continuare legal produse pe baza de canabis intrucat magazinele care comercializeaza marijuana sunt exceptate de la restrictiile vizand activitatile comerciale, in urma carora majoritatea localurilor din San Francisco si