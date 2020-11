Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele se vor redeschide in Belgia incepand de la 1 decembrie, a anuntat vineri premierul Alexander De Croo, dar carantina partiala va ramane in vigoare, caci ramane necesara pentru a continua eforturile in vederea diminuarii contaminarilor cu SARS-CoV-2, relateaza AFP. "Incepand de la 1 decembrie,…

- In anul 2020 sunt 15 zile libere legale, dintre care 11 pica in timpul saptamanii, urmatoarea minivacanta va fi de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei, iar de Craciun si Anul Nou vom avea cate doua zile libere. Potrivit Codului Muncii, romanii beneficiaza de zile libere legale atat pe 30…

- Medicul și cercetatorul Ovtavian Jurma este de parere ca fara carantina totala timp de doua saptamani, situația pandemica din Romania se va inrautați considerabil. El a zis ca nu se poate sa evitam cate 100-200 de decese pe zi in condițiile in care nu se iau masuri imediate. Mai mult, el crede ca Romania…

- Angela Merkel le-a transmic germanilor ca nu pot avea petreceri de Craciun si Anul Nou. In plus, ea a mai anunțat ca va fi restricționat contactul social pe toata perioada iernii, pentru a combate coronavirusul, conform Daily Mail,. In același timp, a avertizat ca ”luminița de la capatul tunelului e…

- Regatul Unit va intra in carantina incepand de joi pana pe 2 decembrie, a anuntat premierul britanic Boris Johnson.Boris Johnson a prezentat planul Guvernului pentru a restrange epidemia de Covid-19 care presupune reintrarea Marii Britanii intr-o carantina nationala de patru saptamani. Consilierii sai…

- Belgia impune din nou masuri stricte de blocare in fața infecțiilor cu coronavirus in creștere, a internarilor in spitale și a deceselor, a anunțat premierul Alexander De Croo, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit AFP, citat de HotNews.ro.

- Aflați in buza alegerilor, politicieni din ambele tabere insista ca nu e necesara o noua carantina naționala „in momentul de fața”. De pilda, profesorul Alexandru Rafila, candidat pe listele PSD la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat miercuri seara la Digi24 ca in acest moment nu se impune…