Belgia, prima țară din lume cu un ministru transgender Dupa aproape 2 ani fara un guvern complet, Belgia are o noua coaliție la guvernare. Prin numirea Petrei De Sutter vice prim-ministru, Belgia a devenit prima țara din lume cu un ministru transgender. Petra este membra a Parlamentului European inca din luna iulie a anului 2019. Guvernul belgian nu a mai fost complet din decembrie 2018, dupa destramarea unei colații a patru grupari politice. Intre alegerile federale din 2019 și luna martie a anului acesta, Belgia a fost guvernata de o grupare administrativa interimara, condusa de prima femeie prim-ministru din țara, Sophie Wilmes. Acum, Sophie este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

