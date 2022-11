Stiri pe aceeasi tema

- O plimbare pe indelete prin cartierul de diamante din Anvers dureaza doar cinci minute. Cu toate acestea, pe o suprafața de doar un kilometru patrat, intr-un cartier monoton al celui de-al doilea oraș din Belgia, trec 86% din diamantele brute din lume. In birourile de beton de nedescris din Anvers…

- Olanda a fost odata ținutul idilic al morilor și al lalelelor, un model de toleranța și bunastare. Acum, acel taram idilic este cunoscut pentru mecanismul bine pus la punct al spalarii banilor și raiul traficanților de droguri. Copleșita in ultimii ani de valurile de trafic de droguri și crime, Olanda…

- Un șofer roman in varsta de 27 de ani a fost reținut in Olanda dupa ce a fost prins ca transporta in camionul sau o cantitate enorma de cocaina, aproape doua tone, evaluata de la peste 190 de milioane de euro, relateaza NL Times. Transportul venea din Belgia. Autoritațile olandeze au arestat un șofer…

- Un șofer roman in varsta de 27 de ani a fost reținut in Olanda dupa ce a fost prins ca transporta in camionul sau o cantitate enorma de cocaina de aproape doua tone, evaluata de la peste 190 de milioane de euro, relateaza NL Times . Autoritațile olandeze au arestat un șofer roman care conducea un camion…

- Luiza Radulescu Pintilie Pana la 80000 de ganduri ne trec prin minte in fiecare zi. Iar el, gandul, zboara cu mult, mult mai repede decat aripile pasarilor, intrecand pana si calatoria cu trei sute de mii de kilometri pe secunda a luminii si ajungand aproape instantaneu la destinatie. Un om traieste…

- Robert Hendy-Freegard, un escroc britanic a carui viața aventuroasa a inspirat un film documentar si un film de fictiune difuzate de Netflix, a fost arestat in Belgia, pe autostrada, dupa ce a fost dat de gol de placuțele de inmatriculare ale mașinii.

- Cel putin sase persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit, cu un vehicul terase din centrul orasului Bruxelles, afirma, potrivit Mediafax, surse din cadrul serviciilor de securitate din Belgia.

- O drona a efectuat marți zboruri-teste la Anvers, in estul Belgiei, pentru a transporta țesuturi umane de la un spital la altul, o experiența inedita in Europa, prin care s-ar putea caștiga timp prețios in vederea unor analize și intervenții salvatoare, transmite Euronews. Drona, pilotata de societatea…