​Belgia: Noi inundaţii după furtuni violente Furtuni violente au lovit Belgia sâmbata seara, provocând pagube în provincia Namur (sud), la zece zile dupa inundatiile care au facut 36 de morti în tara, au indicat autoritatile, potrivit AFP și Agerpres. Nu s-a înregistrat nicio victima, a declarat pentru AFP un purtator de cuvânt al centrului national de criza în jurul orelor 23.00 (21.00 GMT), adaugând ca furtunile au trecut si situatia s-a "stabilizat".



