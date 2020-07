Stiri pe aceeasi tema

- De ieri, in Belgia, au intrat in vigoare noi masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Este obligatorie purtarii mastii de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice. Masura este valabila și in restaurante, cu exceptia situatiei in care oamenii sunt asezati la mese.…

- Belgienii sunt obligati, de sambata, sa poarte masca de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Masurile mai dure, impuse pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare…

- Una dintre masurile impuse de autoritatile judetene dupa cresterea numarului de infectii cu SARS-CoV-2 si pentru a evita carantinarea orasului este purtarea obligatorie a maștii pe strada. Astfel, purtarea mastii devine obligatorie pe strazile din Iasi. Alte reguli care amintesc starea de urgenta sunt…

- Noi masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului au intrat in vigoare sambata in Belgia, printre acestea numarandu-se obligativitatea purtarii mastii de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice, informeaza DPA potrivit Agerpres. Masurile mai dure, impuse pe fondul…

- Belgia continua lupta cu coronavirusul luand noi masuri de restricție. Dupa ce relaxarea a dus la creșterea numarului de cazuri, autoritațile au decis ca masca de protecție sa fie obligatorie și in aer liber, atunci cand vorbim despre zone aglomerate, targuri, piețe, baruri, restaurante, terase.

- Masca de protecție a devenit obligatorie la plaja, la piscina și in alte spații deschise, chiar și atunci cand este posibila distanțarea fizica de doi metri. Masura a fost impusa in Spania, n regiunea Andaluzia, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus.

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Medicul Alexandru Rafila este de parere ca nu redeschiderea teraselor a determinat creșterea numarului de infecții cu noul coronavirus, ci faptul ca cetațenii au reununțat sa poarte masca. “Inca nu știu daca este cazul sa ne ingrijoram, dar este cazul sa fim puțin mai atenți atunci cand ne relaxam prea…