Borna 60.000 de cazuri COVID-19 a fost depășită. 1.620 sunt din Timiș

Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 61.768 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 1.620 în... The post Borna 60.000 de cazuri COVID-19 a fost depășită. 1.620 sunt din Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]