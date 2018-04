Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana a decis joi eliberarea din arestul preventiv a trei fosti ministri ai provinciei spaniole Catalonia, informeaza AFP. Potrivit parchetului, un judecator de instructie a decis eliberarea conditionata a lui Merixtell Serret, Anton Comin si Lluis Puig, membri ai guvernului…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…

- Mii de manifestanti au coborat vineri pe strazile Cataloniei dupa ce justitia spaniola a incarcerat cinci lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune a regiunii, si a lansat mandate de arestare internationale contra altor sase, fugiti in strainatate.

- Justitia spaniola a emis miercuri un mandat de arestare aplicabil doar pe teritoriul tarii impotriva separatistei catalane Anna Gabriel, aflata in exil in Elvetia pentru a se sustrage unei eventuale incarcerari in legatura cu tentativa de secesiune a Cataloniei, transmite AFP.. In decizia sa, judecatorul…

- Trei membri ai fostului Executiv catalan, incarcerati, au hotarat sa sesizeze grupul de lucru al ONU cu privire la detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii lor, la Londra, relateaza AFP. ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…