- Belgia impune din nou masuri dure de combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pe fondul unei crize tot mai profunde a sistemului medical, intorcandu-se la o carantina stricta pe teritoriul intregii tari.

- Inca o țara a decis sa intre in carantina, dupa ce numarul de cazuri a crescut drastic, personalul medical a ajuns la epuizare, iar numarul paturilor a devenit insuficient. Autoritațile au anunțat noua serie de restricții care urmeaza sa fie aplicate de duminica.

- Belgia are cea mai mare rata de infectie cu coronavirus dintre tarile Uniunii Europene, potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor. Marti, incidenta infectiei in ultimele 14 zile era de 1.390 la 100.000 de persoane. Provincia Liege, in Valonia francofona aproape de frontierele olandeza…

- In fata noului record de contagieri cu virusul SARS-Cov-2 inregistrat in urma cu o luna, medicii greci se tem ca sistemul public de sanatate nu va mai putea face fata unei escaladari a cazurilor asteptata pentru lunile mai grele, noiembrie si decembrie, in plin sezon de gripa, relateaza luni EFE…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, intrebat daca ar trebui ca și in București, ca in alte țari europene precum Spania și Franța, sa se impuna ramanerea oamenilor in casa in anumite intervale orare, ca aceasta posibilitate nu este exclusa. Totodata, șeful statului a amintit…

- Capitala Belgiei, Bruxelles, i-a omagiat sambata pe lucratorii din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei de coronavirus imbracand faimoasa statuie din bronz Manneken Pis in medic in halat alb si purtand o masca de protectie, transmite Reuters, citata de Agerpres.Statuia, care reprezinta un…

- In Argentina s-a adoptat joi o lege care asigura "un drept la adio" pentru persoanele atinse de forme grave de COVID-19, persoane care mor in spital fara persoanele dragi langa ei, informeaza AFP. Legea vizeaza momentan capitala Buenos Aires, unde sunt aproape 85% din bolnavii din țara, iar legi…

- La 6 luni de la inceputul pandemiei, cand tarile civilizate au realizat si mai mult importanta unui stil de viata sanatos pentru populatie, la noi acest subiect n-a fost mentionat nici macar o data in discursul autoritatilor.