Belgia interzice exportul a aproape trei milioane de doze de vaccin gripal

- Agravarea situatiei epidemiologice in Belgia ca urmare a pandemiei de coronavirus a determinat guvernul de la Bruxelles sa interzica exportul a 2,9 milioane de doze de vaccin antigripal destinate tarii, in timp ce autoritatile sanitare recomanda devansarea si intensificarea campaniei de vaccinare…

- Liberalul flamand Alexander De Croo a fost ales miercuri sa conduca noul guvern de coalitie din Belgia, a anuntat rivalul sau, socialistul francofon Paul Magnette, in cadrul unei conferinte de presa, transmite AFP potrivit Agerpres. Anuntul privind noul premier vine dupa ce sapte partide politice…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat un contract de 1,5 miliarde de dolari pentru livrarea a 100 milioane de doze de vaccin experimental al companiei americane de biotehnologie Moderna, al saselea contract de acest gen dupa luna mai, relateaza miercuri France Presse.

- Toate statele incearca in acest moment sa-și asigure un numar cat mai mare de doze din viitorul vaccin anti-COVID, incercand sa-și puna la adapost populația de urmatoarele valuri ale pandemiei, deși inca nu exista pe piața un vaccin viabil.

- Producatorii de medicamente vor avea probabil zeci de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 in prima parte a anului viitor. Productia va creste astfel incat sa ajunga la un miliard de doze pana la sfarsitul anului 2021, sustine Anthony Fauci, principalul specialist in boli infectioase din SUA.

- Belgia a inregistrat in ultimele zile o inmultire "ingrijoratoare" a cazurilor de coronavirus, in special in provincia nordica Anvers, au anuntat luni autoritatile sanitare, intr-un moment in care guvernul ia in considerare inasprirea masurilor de preventie, relateaza AFP. "Inmultirea rapida a numarului…