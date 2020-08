Stiri pe aceeasi tema

- 606 parlamentari din 30 de țari din tot spectrul politic au emis o declarație comuna prin care au solicitat Partidului Comunist Chinez (PCC) sa opreasca imediat campania sistematica și brutala pentru eradicarea disciplinei spirituale Falun Gong. Printre semnatarii declarației se numara actuali și foști…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 5.212 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 117 in Franța, 2.330 in Germania, 129 in Marea Britanie, 28 in…

- Din ce in ce mai multe țari impun restricții sau interzic complet accesul romanilor pe teritoriul lor, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus din Romania. Situația la zi o puteți afla pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 507, ediția print…

- Ungaria a decis instituirea unor noi restricții in ceea ce privește trecerea frontierelor, pentru a preveni raspandirea coronavirusului odata cu reapariția unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Premierul Ungariei Viktor Orban a…

- ​ Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare ca urmare a ședinței din data de 6 iulie a.c. Excepția se aplica din data de 7 iulie persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria,…

- De pe 15 iunie, statele europene vor fi plasate in trei categorii, cu un sismte de coduri de culori, in funcție de riscul de transmitere a coronavirusului, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Citește și: Mai mult de 6 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in lume Prin…

- In urma cu 69 de ani, la 9 mai 1950, la cinci ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea, in cadrul unui discurs, plasarea productiei de carbune si otel sub controlul unei autoritati comune, pentru a se controla in acest fel productia…