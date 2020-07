Belgia a inregistrat in ultimele zile o inmultire "ingrijoratoare" a cazurilor de coronavirus, in special in provincia nordica Anvers, au anuntat luni autoritatile sanitare, intr-un moment in care guvernul ia in considerare inasprirea masurilor de preventie, relateaza AFP. "Inmultirea rapida a numarului de cazuri este ingrijoratoare", a declarat in conferinta de presa profesoara Frederique Jacobs, care conduce clinica de boli infectioase de la Spitalul Erasmus din Bruxelles. Ea a subliniat ca situatia este extrem de problematica in provincia Anvers, care a inregistrat 47% din noile infectari saptamana…