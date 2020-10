Belgia înăspreşte restricţiile impuse firmelor şi vieţii sociale pentru a opri extinderea pandemiei de coronavirus In timp ce pandemia se extinde rapid in Europa, Franta si Germania au anuntat deja noi restrictii, inclusiv masuri dure referitoare la deplasarea oamenilor in cazul Frantei. Si alte tari din Uniunea Europeana inaspresc masurile de combatere a extinderii pandemiei. Belgia, unde se afla sediul UE si al NATO, a anuntat impunerea incepand de luni a unor masuri mai stricte referitoare la contactele sociale si inchiderea timp de sase saptamani a unor firme precum coaforurile si magazinele care ofera servicii care nu sunt considerate esentiale. De asemenea, Belgia a prelungit vacantele scolare din noiembrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

