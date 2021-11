Stiri pe aceeasi tema

- Medicul a explicat, pentru Ziare.com , de unde a pornit aceasta suspiciune și care este diferența majora privind evoluția bolii pe care a observat-o in ultimele trei saptamani.Florin Roșu povestește ca a ridicat suspiciunea unei noi tulpini dupa ce, in decurs de trei saptamani, a observat un fenomen…

- Astazi 16 octombrie 2021, Prefectura Constanta a raportat o incidenta de 10,23 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de datele aratate ieri, cand era 10,02 in municipiul Constanta. De asemenea, astazi, incidenta raspandirii COVID 19 in judetul Constanta este de 7,65, in timp ce ieri a fost de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi hotararea privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. La articolul 5 al Hotararii CNSU nr. 76/2021 se propune revenirea la purtarea obligatorie a maștii de protecție și in aer liber, in…

- Prefectura Dambovita analizeaza redeschiderea spitalului din Voinesti, inchis anul trecut, ca urmare a cresterii numarului de imbolnaviri cauzate de virusul Sars-Cov-2. Marti, 21 septembrie, judetul Dambovita a inreistrat un record in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, cu 98 de cazuri noi.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca se inregistreaza o creștere „abrupta” și „alarmanta” a numarului de pacienți cu coronavirus care necesita internarea la terapie intensiva pentru ca cei mai mulți romani prefera sa se trateze acasa și ajung…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, l-a criticat, duminica, pe premierul Florin Cițu, intr-un interviu acordat site-ului Bugetul.ro. In contextul in care cazurile de coronavirus au explodat in ultima vreme, Ludovic Orban a dezvaluit ce nu a facut Florin Cițu pentru a impiedica…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitala, a declarat azi la Digi 24 ca ritmul rapid in care Romania a ajuns sa inregistreze din nou 2000 de cazuri zilnice de COVID-19 este extrem de ingrijorator și estimeaza ca numarul infectarilor ar putea sa…

- Brian Warden, medic la un spital din Tallahassee, statul Florida, SUA, ar fi oferit spre vanzare scutiri medicala elevilor pentru 50 de dolari pe un grup de Facebook creat de parinți care se opun purtarii maștii de protecție. El a fost descoperit și suspendat din spitalul in care lucra, informeaza BBC,…