Belgia: Fostul rege Albert al II-lea a fost operat pe cord Fostul rege al belgienilor Albert al II-lea, in varsta de 83 de ani, a fost operat pe cord pentru inlocuirea valvei aortice, a anuntat miercuri Palatul regal intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul suveran a suferit o angioplastie coronariana la 19 aprilie si apoi o a doua interventie la 30 aprilie pentru "inlocuirea valvei aortice pe cale percutanata transfemurala", se mentioneaza in comunicat. "Noua valva a fost instalata (...) fara deschiderea toracelui", a adaugat Palatul regal. Albert al II-lea sufera de mai multi ani de o boala coronariana si a trecut deja printr-un pontaj aortocoronarian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Viorel Badea, membru al delegației Romaniei la APCE, a depus moțiunea pentru rezoluție cu tema: Impactul migrației muncii asupra copiilor ramași in țarile lor de origine In contextul participarii la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),…

- Kate, ducesa și Cambridge, și prințul William au refuzat sa comenteze despre numele pe care il vor alege pentru copilul lor care s-a nascut, Luni, la Spitalul St. Mary. Cu toate acestea, surse de la Palatul Kensington se pare ca s-a dat de gol, inaugurind o pagina web in care apare numele…

- Kamara a ajuns la spital și a fost operat de uregnța, dupa ce s-a accidentat la un meci de fotbal. Se pare ca artistul nu trece printr-o perioada buna din viața lui, nici profesional, dar nici personal, de cateva luni bune s-a desparțit de soția lui, dar și de iubita pe care și-o facuse dupa […] The…

- Regele Juan Carlos a fost operat cu succes, sambata, pentru a-i fi inlocuita proteza artificiala care i-a fost implantata in genunchiul drept in urma cu sapte ani, a informat Spitalul Universitar La Moraleja, unde a fost internat, transmite EFE.

- In satul Corcova, caldararia, meseria traditionala a comunitatii rome, este pe cale de disparitie. Geo, un caldarar care a renuntat la scoala la 12 ani cand s-a casatorit, nu are prea multe alternative sa-si intretina familia. Tanarul se deplaseaza periodic mii de kilometri pana in Franta unde cauta…

- Bogdan Dumitrescu, ofiter in cadrul SCCO Olt, a fost impuscat in cap de iubita sa pe data de 31 ianuarie 2018 si a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean din Craiova. Medicii l-au operat de trei ori, iar starea lui in momentul de fata este stabila.

- Tatal Nicoletei Luciu are grave probleme de sanatate. Barbatul a fost deja operat de trei ori de cataracta, iar starea lui nu este una tocmai buna, mai ales ca acesta risca sa ramana complet orb. Ion Luciu se teme ca nu iși mai poate vedea nepoții și sufera cumplit. Boala de care sufera i-ar putea afecta…

- Profesorul Nicolae Icobescu este omul care „sfinteste corul”. Oriunde l-a purtat firul carierei sale profesionale, in jurul dirijorului Icobescu a aparut, implacabil, o corala de succes. Profesorul se incrunta teribil. „Tenorii !!! Ce balmajiti acolo? Cantati cu glasul din minte, nu cu…