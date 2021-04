Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de stat al SUA le-a recomandat propriilor cetațeni sa evite calatoriile in circa 80% dintre țari din cauza pandemiei de coronavirus. Intr-o nota a autoritaților americane se menționeaza ca pandemia „continua sa fie un risc pentru calatori”, scrie BBC.

- Oficialii celui mai bogat și mai populat stat al Braziliei, Sao Paulo, au avertizat ca posibilitațile de tratare a pacienților cu forme severe de Covid sunt pe punctul de a fi depașite, potrivit unei scrisori adresate guvernului federal si publicate de un ziar local. Autoritațile statului…

- Efectul respectarii masurilor de siguranța și cel al vaccinarilor este vizibil la Suceava și in privința presiunii puse pe sistemul medical.La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 33 de persoane diagnosticate cu Covid-19, in același interval de timp fiind externate 32 de ...

- Masti de tip FFP2, cu un grad ridicat de protectie, vor deveni obligatorii in multe locuri publice din Berlin incepand de miercuri, a declarat duminica o purtatoare de cuvant a Senatului berlinez. Mastile de protectie vor trebui purtate in mijloacele de transport publice, in cabinetele medicale, spitale,…

- Aproximativ 290 de locuri de munca sunt disponibile in județul Bistrița-Nasaud, iar alte 95 in țari precum Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Norvegia si Polonia, prin rețeaua Eures. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate…

- Reprezentantii administratiei si sistemului de Sanatate timisean cauta solutii pentru organizarea de noi paturi ATI in judet pentru bolnavii infectati cu SARS-CoV-2, principalul impediment fiind ca spitalele orasenesti nu pot asigura oxigen la presiune mare, decat prin concentratoare, care au presiune…

- Un barbat de 31 de ani, din Blaj, cautat de autoritațile din Belgia pentru constituirea unui grup infracțional organizat și inșelaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internaționala al Politiei Romane. Potrivit IPJ…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 26352 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 826 de pacienți au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova. Nu au fost raportate noi decese…