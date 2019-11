Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele Clarei Ponsati, care este si scotiana, fusese emis de catre justitia spaniola un mandat european de arestare pentru "nesupunere", acelasi delict pentru care mai multi lideri separatisti catalani au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in urma tentativei esuate de secesiune a Cataloniei…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a anuntat marti ca justitia belgiana a amanat la 16 decembrie o audiere cu privire la mandatul de arestare emis de Spania in vederea extradarii sale, relateaza Reuters.Puigdemont a fugit in Belgia, unde traieste in exil, dupa secesiunea esuata a…

- Fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont a anuntat marti ca un tribunal din Bruxelles a amanat pentru data de 16 decembrie audierea in cazul mandatului de arestare emis de Spania pe numele sau, in vederea extradarii, transmite Reuters. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum…

- Belgia a primit de la Curtea Suprema a Spaniei un al treilea mandat de arestare european pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Parchetului din Bruxelles, transmite Reuters.

- Belgia a primit de la Curtea Suprema a Spaniei un al treilea mandat de arestare european pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Parchetului din Bruxelles, transmite Reuters potrivit Agerpres Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat luni, condamnarea a noua lideri separatiști catalani la pedepse cu inchisoarea, cuprinse intre 9 și 13 ani pentru incercarea, in anul 2017, de a separa Catalonia de Regatul Spaniei, pentru a constitui o republica independenta, potrivit AFP. Sentințele mult așteptate…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…

- Din 2012, separatistii organizeaza uriase manifestatii pe 11 septembrie, ziua 'Diada', sarbatoarea Cataloniei care comemoreaza caderea Barcelonei in 1714 in fata trupelor regelui Felipe al V-lea in Razboiul de Succesiune al Spaniei. Cu sloganul 'Obiectiv independenta', aceasta manifestatie, care…