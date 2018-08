Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat joi o comunicare in care le solicita tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si intensifice pregatirile pentru toate rezultatele retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, afirmand ca repercusiunile asupra cetatenilor, companiilor si administratiilor publice atat din…

- Comisia Europeana a adoptat joi o comunicare in care le solicita tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si intensifice pregatirile pentru toate rezultatele retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, afirmand ca repercusiunile asupra cetatenilor, companiilor si administratiilor publice atat din…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Cateva mii de persoane s au strans sambata, pana la ora 17,30, in Piata Victoriei unde in cursul serii este programat mitingul PSD ALDE, informeaza Agerpres.ro. Ei flutura steagul Romaniei si al Uniunii Europene, fiind impartiti pe grupuri din fiecare judet. Manifestantii poarta pancarte pe care se…

- Decizia va fi aplicata in cele 418 magazine Ikea din 49 de tari. Compania suedeza vrea ca pana in 2025 sa comercializeze produse care vor putea fi reparate, revandute sau reciclate, pentru a ajunge la emisii zero. Decizia Ikea vine dupa ce Comisia Europeana a adoptat in ianuarie prima…

- Numeroși europarlamentari au acuzat, miercuri, Comisia Europeana ca da dovada de lipsa de transparenta in prezentarea propunerilor privind viitorul buget al Uniunii Europene, in sensul ca executivul comunitar ar ascunde adevarata anvergura a diminuarii avute in vedere pentru fondurile alocate politicii…

- Aerul din Romania devine tot mai irespirabil, iar la aceasta concluzie s-a ajuns dupa o monitorizare atenta in ceea ce priveste poluarea in mai multe capitale europene. Studiul arata ca Bucurestiul se afla pe locul doi dupa Sofia. Curtea de Justitie poate decide daca sa-i aplice Romaniei o amenda de…

- Trebuie sa avansam cu cei 27, deoarece unitatea noastra este forta noastra, dar nu unitate cu pretul imobilismului, a pledat premierul belgian Charles Michel in Parlamentul European, reunit joi intr-o sesiune 'mini-plenara', pe tema viitorului Uniunii Europene, la o zi dupa prezentarea bugetului…