Belgia cere sprijin internaţional pentru a mânca toată cantitatea de cartofi congelaţi adunată pe timpul pandemiei Industria de cartofi a Belgiei a indemnat cetațenii sa indure o porție mare de calorii și se indrepte, de doua ori pe saptamana, catre localurile care servesc cartofi prajiți, pentru a ajuta la reducerea surplusului. Insa, 11 milioane de belgieni nu vor putea sa faca fața misiunii de unii singuri. Citește și: In plina pandemie, belgienii sunt indemnati sa manance cartofi prajiti de doua ori pe saptamana Belgia, statul de la Marea Nordului unde a devenit celebra combinația dintre midii cu cartofi prajiți și maioneza, este cel mai mare exportator de cartofi congelați, insa… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

- De la 30 martie, ziua in care MMPS a inceput sa comunice constant situatia contractelor de munca incetate de la instituirea starii de urgenta, numarul contractelor de munca incetate a crescut la fiecare raportare. Din cele 270.819 de contracte de munca incetate declarate pana miercuri, un numar de 50.390…

