Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul flamand Alexander De Croo a fost ales miercuri sa conduca noul guvern de coalitie din Belgia, a anuntat rivalul sau, socialistul francofon Paul Magnette, in cadrul unei conferinte de presa, transmite AFP potrivit Agerpres. Anuntul privind noul premier vine dupa ce sapte partide politice…

- Sapte partide politice din Belgia au ajuns la un acord de principiu asupra formarii unui guvern de coalitie, la 16 luni dupa alegerile parlamentare, au relatat miercuri media belgiene, citate de dpa. Din noua coalitie vor face parte ecologistii, liberalii si social-democratii atat flamanzi, cat si valoni…

