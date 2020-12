Stiri pe aceeasi tema

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei.

- Persoanele care sosesc in Republica Malta din statele/zonele portocalii, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul acestui stat, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, anunța ca slujbele de Craciun se pot desfașura atat in interiorul, cat și in afara bisericilor cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Tanase a mai spus ca autoritațile cauta soluții pentru respectarea masurilor anti-Covid. Citește…

- Romanii care calatoresc in Spania sunt obligati sa prezinte la intrarea pe teritoriul tarii un test negativ pentru COVID-19. Masura se aplica din 23 noiembrie, anunta Ministerul Afacerilor Externe.Toate persoanele care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, printre care si Romania…

- "Tehnicianul nostru, Marius Sumudica, ne-a comunicat faptul ca familia sa, care traieste in Romania, a fost testata pozitiv cu Covid-19. Este o veste care ne intristeaza. Le transmitem lui Sumudica si familiei sale insanatosire grabnica", este anuntul gruparii din Gaziantep. Gaziantep FK are programat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, ca autoritațile din Romania se asteapta sa primeasca prima transa de vaccin anti-COVID, peste 10 milioane de doze, "in cel mai favorabil scenariu in primul trimestru al anului viitor". Primii beneficiari vor fi angajații din sistemul medical si persoanele…

- Președintele Klaus Iohannis face anunț important de la Cotroceni, in ziua in care Romania a ajuns la aproape 8000 de cazuri confirmate de COVID-19. Romania se confrunta cu cifre ingrijoratoare, afirma președintele, care susține ca vaccinul va ajunge in Romania in primul trimestru din 2021. Primii care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca depinde de fiecare cetatean in parte si de respectarea regulilor de protectie sanitara pentru a avea in Romania o crestere limitata a cazurilor noi de COVID-19 si nu una exponentiala. ‘Tin sa mentionez in continuare trendul ascendent pe care ne aflam.…