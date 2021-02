Belgia, afectată de un val de frig, cu temperaturi de până la -15 grade Celsius Belgia se confrunta saptamana aceasta cu un val de frig de origine siberiana care afecteaza partea de nord a Europei si care va face ca mercurul termometrelor sa coboare pana la -15 grade Celsius in unele parti ale tarii, relateaza luni EFE.



Temperaturile au scazut drastic duminica, insotite pe alocuri de caderi de zapada si au continuat sa scada, astfel incat se asteapta ca, luni noapte la Bruxelles, temperatura sa ajunga pana la -9 grade C.



Asemenea temperaturi nu s-au mai inregistrat in Belgia din iarna anului 2018, cand temperatura maxima a fost de -2 grade, iar cea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

