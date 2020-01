Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins un plan de aparare al NATO pentru Polonia si tarile baltice in urma refuzului Aliantei de a recunoaste militiile kurde YPG ca fiind o amenintare la adresa statului turc, scrie joi publicatia Hurriyet, citata de agentia EFE. Planul defensiv elaborat de NATO are in vedere prevenirea unui…

- Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial rus de rang inalt pentru agentia de presa TASS."Genisti cerceteaza in prezent locul pentru a-l curata de explozivi. Nu stim ce capcane si surprize ar fi putut lasa fostii proprietari…

- Turcia și Rusia au inceput sa patruleze in comun in regiunea de nord-est a Siriei, ca parte a unui acord care a stopat ofensiva turca in regiune, a anunțat Ministerul Apararii al Turciei. „Primele patrule comune turco-ruse, formate din unitați terestre și aeriene, (sunt) pe drum, la est de orașul Al…

- Armata americana a anulat doua misiuni de lichidare a califului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, inainte sa lanseze misiunea in urma careia acesta a murit. La misiune au participat opt elicoptere, iar Turcia și Rusia au colaborat cu americanii pentru pregatirea operațiunii, informeaza CNN. Deși misiunea…

- SUA au anuntat trimiterea de contingente suplimentare pentru protejarea campurilor petrolifere din estul Siriei, dupa retragerea trupelor americane din zonele de frontiera cu Turcia, care a lasat cale libera...

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas in Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntand totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA. ''In ce priveste prezenta soldatilor americani in Siria, pozitia noastra este binecunoscuta. Numai unitatile…

- Forțele rusești au trecut miercuri Eufratul, în Siria, în direcția graniței cu Turcia, în cadrul acordului ruso-turc privind retragerea forțelor kurde, a anunțat ministerul rus al Apararii, citat de AFP."Astazi (miercuri) la 12,00 (09,00 GMT), o coloana a poliției militare…

- Ministrul american al apararii Mark Esper a afirmat marti ca Turcia pare sa fi comis crime de razboi in Siria pentru care ar trebui sa fie trasa la raspundere, intr-o escaladare a retoricii americane impotriva Ankarei, transmite dpa. Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra…