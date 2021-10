Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia a devenit cea mai vaccinata țara din lume impotriva coronavirusului, cel puțin 84% din intreaga populație fiind imunizata cu schema completa și 86% prima doza a unui vaccin anti-Covid, informeaza Hotnews . Guvernul va ridica toate restricțiile privind restaurantele și cluburile de noapte…

- Deși se pare ca situația infectarilor nu este foarte roz in Romania și in mare parte din lume, oamenii de afaceri din Ibiza se pregatesc sa redeschida celebrele cluburi de noapte. Am avea pe unde sa mergem sa ne distram daca ramanem fara petreceri. In data de 8 octombrie, cluburile din Ibiza se vor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa reglementeze, miercuri, printr-o hotarare, masura ca activitatile economice din anumite domenii sa fie inchise la ora 18,00 in localitatile unde rata de incidenta este cuprinsa intre 4 si 6 la mia de locuitori, a anuntat prim-ministrul Florin…

- Unele cluburi de noapte din Anglia au inceput sa solicite permisul NHS Covid, care le ofera detinatorilor posibilitatea sa faca dovada vaccinarii. Acestea sunt disponibile prin intermediul aplicatiei NHS din...

- Unele cluburi de noapte din Anglia au inceput sa solicite permisul NHS Covid, care le ofera detinatorilor posibilitatea sa faca dovada vaccinarii. Acestea sunt disponibile prin intermediul aplicatiei NHS din Anglia. Premierul Boris Johnson a anuntat, la inceputul acestei luni, ca persoanele…

- Guvernul britanic vrea sa introduca în septembrie un permis de sanatate care sa dovedeasca o vaccinare completa împotriva coronavirusului la intrarea în unitațile care primesc un public larg, precum discotecile, a anunțat luni premierul Boris Johnson, citeaza AFP. „Pâna…

- Aproape 52.000 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus saptamana trecuta in Olanda, relateaza The Guardian. Datele arata o creștere de 500% a numarului de cazuri fața de momentul relaxarii tuturor restricțiilor Covid. Vestea buna vine din faptul ca numarul spitalizarilor a crescut doar…

- Incidența cazurilor de Covid din Spania s-a dublat in numai o saptamana. Mai multe regiuni cer din nou interzicerea distracțiilor și chiar a circulației pe timp de noapte. Și asta pentru ca majoritatea infectarilor au fost confirmate in randul tinerilor.