Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat ce se va intampla cu salariul minim in 2021, Dumitru Costin a subliniat ca a aflat de aceasta intentie „pe sub usi, prin crapaturile de usa”. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat „Va reamintesc ca am avut o sedinta de CNT…

- In aceeasi seara, planetele Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un astru dublu, anunta Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”, potrivit News.ro Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat Momentul Solstitiului de…

- Medicul a transmis ca debutul campaniei de vaccinare nu implica renunțarea la masurile de protecție sanitara. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat „Pe indivizi, pe fiecare persoana, cand se vaccineaza, pentru a avea imunitate dureaza…

- Anunțul ii aparține colonelului dr. Valeriu Gheorghița și a fost facut intr-o intervenție la Digi 24. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat In prezent, elevii din toata țara desfașoara cursuri online, din cauza pandemiei de coronavirus.…

- Potrivit relatarilor de la fața locului, in interiorul apartamentului și pe casa scarii sunt degajari mari de fum. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat Pompierii au intervenit la fața locului cu 6 autospeciale, dar și echipaje de…

- Aceasta a anunțat pe Facebook ca va depune un proiect de modificare a Legii 51/1995, legea care reglementeaza organizarea și funcționarea profesiei de avocat, pentru a introduce imunitați. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat Avocata-senator…

- Specialiștii din cadrul grupului de lucru privind campania de vaccinare i-au spus ca gestul sau ar putea duce insa la speculații, a declarat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, invitat la Digi24. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat…

- Europa se pregateste pentru primul Craciun pe timpul pandemiei de Covid-19, cu restrictii pentru reuniunile de familie, recomandari pentru evitarea imbratisarilor, relateaza Reuters. Guvernele de pe continentul unde au avut loc un sfert din infectiile si decesele raportate la nivel mondial incearca…