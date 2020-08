Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile din Belgia au incadrat intreg teritoriul Romaniei in zona rosie. Persoanele care ajung in Regatul Belgiei din orice zona a tarii noastre sunt obligate sa intre in autoizolare si sa faca un test PCR pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus,…

