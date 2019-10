Stiri pe aceeasi tema

- Situație-șoc ! Șoferi romani, gasiți cu oameni aproape inghețați intr-un TIR frigorific Situație șocanta in Franța. Opt migranti, intre care patru copii, au fost gasiti in stare de hipotermie duminica dimineata, intr-un camion frigorific. Cei doi soferi romani ai TIR-ului au fost plasati in arest. Pompierii…

- Opt migranti, intre care patru copii, au fost gasiti in stare de hipotermie usoara, duminica dimineata, intr-un camion frigorific in portul Calais si cei doi soferi romani ai autovehiculului au fost plasati in arest, a anuntat o sursa judiciara, scrie agerpres.ro.

- Șoferul camionului care a transportat 39 de migranți a declarat ca ar fi leșinat în momentul în care a vazut cadavrele, potrivit The Telegraph. Ancheta privind descoperirea macabra în Marea Britanie continua dupa ce 39 de migranți au fost gasiti fara viata, în camionul frigorific,…

- Autoritațile din China au facut apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional, dupa ce 39 de cadavre aparținand unor naționali chinezi au fost descoperite intr-un camion din Marea Britanie, relateaza site-ul agenției The Associated Press,…

- Cei 39 de morți descoperiți intr-un camion langa Londra erau cetațeni chinezi. E o informație anunțata de BBC, care citeaza surse din poliție. Intre timp, in cadrul anchetei au fost percheziționate mai multe locuințe din Irlanda de Nord, țara natala a șoferului.

- Noua imigranti clandestini au fost gasiti în viata într-un camion, pe o autostrada din Marea Britanie, la câteva ore dupa ce 39 de cadavre au fost depistate într-un alt vehicul, relateaza Mediafax.Un camion suspect a fost oprit de politie miercuri dupa-amiaza în…

- Autoritațile britanice au reușit zilele trecute cea mai mare captura de heroina din istoria țarii. Poliția a descoperit aproape 1,3 tone de droguri ascunse printre prosoape si halate de baie pe o nava cargo. Poliția de frontiera britanica a gasit in total 1.297 de kilograme de heroina in valoare de…