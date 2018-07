''Avem intentia ca, in toamna acestui an, sa incercam din nou sa aducem impreuna partidele din Irlanda de Nord'', a anuntat marti premierul irlandez Leo Varadkar intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Cea mai recenta astfel de incercare a esuat la jumatatea lunii februarie a acestui an din cauza disputei privind drepturile vorbitorilor de limba galica.

''Cred ca absenta claritatii asupra Brexit-ului face foarte dificil sa avem aceasta intalnire in octombrie, dar cu siguranta exista sansa de a o avea pana la finalul anului'', a adaugat seful executivului irlandez. Incepand din…