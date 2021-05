Stiri pe aceeasi tema

- Locul în care se afla jurnalistul disident din Belarus ramâne necunoscuta dupa ce a fost scos dintr-un avion de pasageri Ryanair care a fost forțat sa aterizeze duminica la Minsk, a declarat luni lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, relateaza Reuters. Totodata, autoritațile…

- Autoritatile belaruse au explicat luni ca zborul Ryanair deturnat duminica spre aeroportul din Minsk cu un opozant politic la bord a fost amenintat intr-un email semnat de organizatia palestiniana Hamas, relateaza AFP. "Noi, soldatii Hamas, cerem ca Israelul sa inceteze focul in sectorul Gaza.…

- Autoritațile din Polonia au deschis o ancheta in cazul avionului Ryanair forțat sa aterizeze in Belarus din ordinul regimului Lukașenko, pentru arestarea jurnalistului opozant Roman Protasevici, aflat printre pasageri, informeaza Hotnews. Incidentul intra in jurisdicția Varșoviei deoarece aeronava este…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus au pus in pericol siguranta…

- UPDATE – Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk, transmite luni Reuters. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a cerut eliberarea imediata a jurnalistului belarus Roman Protasevici si a declarat ca "actul socant comis de regimul Lukasenko a pus in pericol viata a peste 120 de pasageri, inclusiv cetateni americani".Antony Blinken a mai spus ca Statele Unite sustin "o…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk, transmite luni Reuters. ''In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus…