- Belarusul l-a convocat vineri pe insarcinatul cu afaceri polonez, a limitat accesul pe teritoriul sau pentru camioanele poloneze si a anuntat expulzarea unui ofiter de legatura pentru a protesta impotriva deciziei Varsoviei de a inchide un important punct de trecere a frontierei, relateaza AFP.

- Polonia a inchis vineri unul dintre cele trei puncte de frontiera ale sale cu Belarus, premierul polonez Mateusz Morawiecki motivand aceasta decizie prin "tensiunile in crestere" cu tara vecina, transmite AFP.

- Belarus a criticat vineri, 10 februarie, decizia Poloniei de a inchide un punct de trecere a frontierei intre cele doua tari ca fiind „catastrofala”, acesta afirmand ca ar putea duce la un „colaps” de ambele parti ale granitei, informeaza Reuters , citata de Agerpres . Menționam ca joi, 9 februarie,…

- Traficul la punctul de trecere a frontierei polono-belaruse Bobrowniki (PL) – Grodno (BY), va fi suspendat, incepand cu data de 10 februarie ora 12:00 (CET), urmare a deciziei Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Polone, argumentata „in interesul important al securitații statului”. Anunțul…

- Traficul la punctul de trecere a frontierei polono-belaruse Bobrowniki (PL) – Grodno (BY) va fi sistat, incepand cu data de 10 februarie ora 12:00, anunța Agenția Naționala Transport Auto (ANTA). Astfel, potrivit ANTA, decizia a fost luata de Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Polone, argumentata…

- Polonia va inchide un punct-cheie de trecere a frontierei cu Belarus pana la noi ordine, a declarat joi ministrul polonez de interne, marcand o noua deteriorare a relatiilor dintre Varsovia si Minsk, informeaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UPDATE Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Olaf Scholz au temperat joi sperantele Ucrainei de a desfasura pe teritoriul sau sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care Berlinul este dispus sa le furnizeze Poloniei, dar nu si Kievului, relateaza EFE si DPA. ”Trebuie…

- E regionarea poloneza un model de bune practici? In discursul public despre regionalizare apare cel mai adesea invocat ca posibila cale de urmat modelul polonez. E o pista falsa, atat timp cat unitatea de holon a regionalizarii romanesti ramane judetul, dupa cum am mentionat, in timp ce in Polonia a…