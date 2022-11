„Belarusul rămâne o amenințare”. Ucraina construiește un zid la granița cu Belarus Belarusul reprezinta o amenințare penetru Kiev, motiv pentru care Ucraina a decis sa construiasca un gard din beton armat cu sarma ghimpata pentru a-și fortifica granița cu aceasta țara, puternic dependenta de Rusia. Inca dinainte de invazia ruseasca in Ucraina, Belarusul s-a aratat a fi un partener de nadejde pentru Kremlin și a permis trupelor […] The post „Belarusul ramane o amenințare”. Ucraina construiește un zid la granița cu Belarus first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anuntat vineri ca ridica un zid de beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarusul, un aliat apropiat al Kremlinului, pe care Moscova l-a folosit pentru a-si lansa invazia din Ucraina la 24 februarie, relateaza Reuters. Consilierul prezidential ucrainean KiriloTimosenko a spus ca…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat vineri ca vor construi un zid de beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarus, un stat aliat apropiat al Rusiei, pe care aceasta l-a folosit baza pentru invadarea Ucrainei, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina a anuntat, vineri, ca ridica un zid din beton armat si alte fortificatii la granita sa cu Belarusul, o tara aliata a Kremlinului de care Moscova s-a folosit pentru a-si lansa invazia in Ucraina la 24 februarie, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina a anuntat vineri ca ridica un zid din beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarusul, un aliat apropiat al Kremlinului, pe care Moscova l-a folosit pentru a-si lansa invazia din Ucraina pe 24 februarie, relateaza Reuters.

- „Ce armata au ei? Noi putem inarma 10-15 milioane de oameni și sa mergem la plimbare prin Europa, daca este necesar. Cine ni se va opune? Cați dintre ei am ucis deja in Ucraina? Cați au mai ramas? Care este numarul total? Daca ei nu ințeleg, exista arma nucleara care sa ii lamureasca”, a spus acesta.…

- ”Beneficiarii sunt clari (…). pentru ca (acest incident) consolideaza importanta geopolitica a restului sistemelor de gaze naturale – cel care trece prin Polonia (…) si din Ucraina, pe care Rusia l-a construit pe cheltuiala sa”, a acuzat Vladimir Putin la un forum al energiei, la Moscova. ”Insa si Statele…

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.

- Rusia pierde teren in Ucraina, și il pierde definitiv. Un general american spune ca armata rusa nu va mai putea recupera teritoriile pierdute in ultima luna, in fața forțelor ucrainene. O situație care crește, insa riscurile ca puterea de la Kremlin sa apeleze la armele sale nucleare.