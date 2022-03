„Incredibil de frumos!” vs „Incredibil de hidos”

Am ajuns pur intamplator pe pagina Yuliei, o mamica cu 4 copilasi, din Ucraina! Cu lacrimi in ochi, povestește cum a primit 200 de lei in timp ce își alimenta mașină intr-o stație Peco. În schimb, avem exemplul tare greu de digerat oferit de conducerea Maramureșului, în frunte cu Ionel Bogdan.… [citeste mai departe]