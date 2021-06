Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu ne putem indeplini obligatiile din acest acord in contextul sanctiunilor si restrictiilor impuse de UE”, a anunțat Ministerul de Externe belarus luni, intr-un comunicat. In plus, instituția a anunțat ca ambasadorul Belarusului la Uniunea Europeanaa fost rechemat pentru consultari.MAE belarus a sugerat…

- Noua serie de sanctiuni a fost publicata in Jurnalul Oficial inaintea unui summit european si prevede restrictii ale comertului cu ingrasaminte pe baza de patasiu, cu petrol si produse din tutun si limiteaza accesul Minskului pe piata capitalului UE, precizeaza intr-un comunicat Consiliul. Liderii europeni…

- Statele Unite s-au alaturat luni Uniunii Europene, Marii Britanii si Canadei in adoptarea de noi sanctiuni impotriva Belarusului, acuzand reprimarea miscarii de opozitie de catre regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko. Potrivit unei declaratii a Departamentului american al Trezoreriei, citata de…

- La aproape doua saptamani de cand Belarus deturna cursa Ryanair, pentru a-l aresta pe opozantul regimului Lukașenko, Roman Protasevici, Uniunea Europeana a decis sa interzica accesul in spatiul sau aerian pentru companiile aeriene din Belarus si sa finalizeze noi sanctiuni economice contra regimului…

- Ministerul transpoturilor din Belarus a dat publicitații un așa-zis transcript al convorbirii de duminica dintre controlorii de trafic aerian și pilotul avionului Ryanair care a fost forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk sub pretextul unei false amenințari cu bomba, informeaza Reuters. Incidentul…

- Un pachet de investitii ale Uniunii Europene în Belarus, în valoare de 3 miliarde de euro, va ramâne blocat pâna când tara va trece la democratie, a declarat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Vom pune…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca toți cei care sunt vinovați de deturnarea avionului Ryanair la Minsk și reținerea jurnalistului de opoziție Roman Protasevici trebuie sa fie sancționați. Declarația vine cu cateva ore inaintea reuniunii extraordinare a Consiliului…