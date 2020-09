Stiri pe aceeasi tema

- Belarus se vede constransa sa-si inchida frontierele cu Polonia si Lituania, a declarat joi presedintele Aleksandr Lukasenko. Liderul autoritar de la Minsk a anuntat, de asemenea, o intarire a controalelor la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters si DPA, preluate de Agerpres.

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, calificata de Minsk drept ''agresiva'', ''indepartata de realitate'' si ''dezechilibrata'', in timp ce mai multe…

- "Rusia trebuie sa respecte suveranitatea Belarusului si dreptul poporului sau de a-si alege liderii in mod liber si corect", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany. "Numarul masiv de belarusi care protesteaza pasnic demonstreaza clar ca guvernul nu poate sa mai ignore…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul albanez Edi Rama, a denuntat vineri, la Viena, situatia 'profund alarmanta' din Belarus, indemnand regimul de la Minsk sa accepte propunerea de mediere lansata de OSCE, transmite AFP.…

- Autoritațile din Belarus au anunțat ca au arestat peste 6.000 de persoane în timpul celor trei nopți de proteste suprimate violent care au urmat scrutinului prezidențial de duminica, transmite The Guardian.Liderii opoziției au fost încarcerați sau forțați sa paraseasca țara ca urmare…

- Un acord care prevede incetarea in totalitate a confruntarilor militare intre serviciile de securitate ucrainene si insurgentii prorusi a intrat in vigoare luni in regiunile separatiste din estul Ucrainei, informeaza agentia de presa Reuters.Oficiali rusi si ucraineni, impreuna cu negociatorii…