- Aleksandr Osipovici, in varsta de 37 de ani, un locuitor al orasului Bobruisk, a fost executat marti, dezvaluie ziarul Kamertiini Kurier, citand un procuror de la un parchet regional, Olga Ivanova. Potrivit Centrului Viasna pentru apararea drepturilor omului, in 2018 Osipovici a cunoscut cele doua femei…

- Belarusul, singura tara care aplica in continuare pedeapsa cu moartea, a executat un barbat condamnat la moarte dupa ce a ucis si dezmembrat doua tinere, dezvaluie vineri un saptamanal independent belarus, relateaza AFP, poptrivit news.ro.Aleksandr Osipovici, in varsta de 37 de ani, un locuitor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca remarca sa despre 'moartea cerebrala' a NATO a servit ca un apel util de trezire a membrilor Aliantei, potrivit Reuters, adaugand ca isi asuma in totalitate aceasta afirmatie controversata si a lansat totodata un apel catre Alianta sa…

- Toti cei 110 parlamentari alesi în urma alegerilor legislative de duminica din Belarus reprezinta partide favorabile presedintelui Aleksandr Lukasenko, opozitia pierzând cele doua mandate pe care le avea pâna acum, conform rezultatelor facute publice luni, scrie Agerpres, citând…

- Cetațenii Belarusului sunt așteptați duminica la urne pentru alegerea membrilor Parlamentului, scrutinul fiind considerat de analiști drept un barometru al puterii președintelui Aleksandr Lukașenko, care conduce fosta republica sovietica de un sfert de secol, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.Membrii…

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…

- Discursul vice-speakerul Dumei de Stat al Federației Ruse, Piotr Tolstoi, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost întrerupt de un activist care a strigat în sala „Rusia- stat terorist”. Barbatul a fost scos din sala unde avea loc ședina APCE …

- Premierul britanic Boris Johnson a trecut duminica in ofensiva in vederea Brexitului, promitand sa-l puna in aplicare cu orice pret la 31 octombrie, inainte de deschiderea Congresului anual al Partidului sau Conservator, la Manchester (nord-vest), in plin haos politic in Regatul Unit, relateaza AFP…